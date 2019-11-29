29.11.2019 | 17:58

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл планы главы государства на 31 декабря. По его словам, полноценных выходных Владимир Путин не берет.

Представитель Кремля отметил, что российский лидер не может себе позволить настоящих выходных. 31 декабря Владимир Путин будет на рабочем месте так же, как и в другие дни.

"Я неоднократно рассказывал, что, если брать с общечеловеческой точки зрения, у Владимира Путина просто технологически не бывает выходных. Даже когда он какую-то часть дня может посвятить отдыху, то все равно большую часть времени суток он в человеческом понимании находится на работе", – цитирует Пескова "Царьград".

Также пресс-секретарь президента привел яркое сравнение. Он заявил, что Владимир Путин работает, как "доменная печь, которую невозможно потушить". Ранее в России обсудили идею сделать 31 декабря выходным днем.

Такую инициативу предложил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он сделал этот день нерабочим. Трудиться жители этого региона будут в субботу, 28 декабря. То же самое он рекомендовал и остальным местным властям. Однако Минтруд расстроил россиян заявлением о том, что обсуждать выходной уже поздно. Менять расписание надо было еще в октябре.

Ранее "Дни.ру" писали о непростых обстоятельствах посадки самолета Владимира Путина в Бишкеке, где он принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности. Приземление происходило в тяжелейших метеоусловиях при крайне низкой видимости.