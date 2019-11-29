29.11.2019 | 12:47

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин вместе уже много лет. Однако супруги так и не завели общего ребенка. Артистка расставила точки над i.

Валерия и Иосиф Пригожин считаются одной из самых гармоничных и крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Они неразлучны и на работе и дома. У супругов много общего, вот только нет детей. "Валерия была беременна, но в силу определенных обстоятельств не смогла выносить ребенка. Она заболела. Теперь мы ничего не загадываем: как получится. Но она не хочет больше детей, а я хочу. Но в этом вопросе должно быть желание двух людей", – говорил в недавнем интервью Иосиф Пригожин.

Репортеры задали вопрос о детях и Валерии. Артистка дала понять, что прибегать к посторонней, врачебной, помощи в этом щепетильном вопросе не намерена. "Давайте смотреть правде в глаза. "Гоголь-моголь" я не хочу. Быть молодой мамой – это, конечно, замечательно, но я за естественный процесс", – заявила популярная исполнительница.

Валерия не стала скрывать, что в ужасе от такого вопроса со стороны абсолютно посторонних людей. "Вообще этот вопрос, что вы мне задали, ужасный. Иосиф у меня детей не просит, он – разумный человек. Я что, должна сама пойти сделать одна? Всему свое время", – сказала артистка.

И все же певица развила свою мысль. Она подчеркнула, что бывают такие причины у людей, когда просто нужно бороться за появление ребенка, причем любыми способами. И тогда ЭКО это чуть ли не единственное спасение. "Другой подход возможен, если в семье нет детей и они нужны обязательно. Но у нас с Иосифом нет такой необходимости абсолютно", – цитирует Валерию "Собеседник".

Действительно, на двоих у Иосифа Пригожина и Валерии шестеро детей: трое у продюсера и трое у певицы. Супруги стараются со всеми своими отпрысками поддерживать отношения, хотя подчас это непросто, потому что некоторые из них даже не живут в России. Например, старший сын певицы Артемий обосновался в Швейцарии, где, к слову, недавно женился, что стало сюрпризом для певицы и ее мужа.