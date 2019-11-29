29.11.2019 | 23:15

В пятницу вечером в рамках информационной программы "Время" выходящей в эфир "Первого канала", Алла Борисовна Пугачева дала больше интервью Кириллу Клейменову.

Звезда рассказала о своем юбилейном шоу и о фильме "Тот самый концерт", премьера которого для жителей столицы намечена на 6 декабря этого года. Сейчас лента с успехам идет во многих городах России, согласно имеющимся данным, картина постоянно собирает аншлаг.

Не обошла Алла Борисовна вниманием и свою семью. На вопрос Кирилла Клейменова о воспитании Лизы и Гарри, Пугачева честно призналась, что ее дети не избалованы. Артистка старается их всесторонне развивать. Для этих целей с детьми занимается педагог по вокалу.

Лиза и Гарри растут без телефонов и компьютеров. Хотя с техникой они знакомы. По мнению Пугачевой, подрастающее поколение прежде всего должно узнавать информацию от своих родных и близких, а не из Интернета. Дети должны уметь общаться между собой и с окружающими. Например, Лиза и Гарри пишут друг другу письма.

Затронула Пугачева и тему интернета. По мнению звезды, хвастовство не самое лучшее качество. По крайне мере, ее так воспитывали. Но современный мир меняется, а вместе с ним и восприятие старых запретов. Сейчас Алла Борисовна активно ведет свой аккаунт в социальной сети Инстаграм, потому что это модно. Певица не видит ничего зазорного в том, что люди через фотографии выставляют свою жизнь напоказ.