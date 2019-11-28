Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 ноя 2019|14:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.29

Полезное | Жесткий и закрытый: коллеги высказались о Владимире Машкове

28.11.2019|13:30
Печать

27 ноября исполнилось 56 лет Владимиру Машкову. О том, каково работать с известным артистом, и о его личных качествах рассказали коллеги.

Владимир Машков стал художественным руководителем Театра Олега Табакова после смерти мэтра. О работе с артистом высказались его сослуживцы. Так, актер Виталий Егоров признался: "Как худрук Владимир Львович – совершенно сумасшедший человек. Из него прет такая энергия, что не все могут совладать с этим напором, с этим посылом энергии". Он отметил, что по энергетике Машков "шебутной пацан", у которого все в руках горит в хорошем смысле".

Актер Александр Воробьев рассказал, что ради театра Владимир Машков отложил съемки. Артист отметил определенную жесткость худрука. "Владимир внес пусть жесткую, но очень живую творческую струю. И тут неважно, кому не нравится жесткость. Актеры – такой народ, которому просто необходима жесткость. Особенно молодому поколению: они не сразу понимают, что театр – это не только творчество, это еще и дисциплина", – отметил Воробьев.

Он сказал, что Владимир Машков не распространяется о личной жизни. Не все коллеги знают, что у него есть две внучки, проживающие в Америке. "Владимир Львович – очень закрытый в плане личной жизни человек... А в театре я не вижу вообще его личной жизни, ни внучек, ни дочек, ни зятей – голое искусство", – сказал актер.

Ему вторит актриса Яна Сексте. "В роли худрука он – мечта. Так и напишите. Когда театром руководит безумно талантливый и фанатично преданный своему делу человек – об этом можно только мечтать", – цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Владимир Машков рассказал о конфузе при встрече с Табаковым
  • «Я - интроверт»: Юлия Высоцкая рассказала о борьбе с комплексами
  • Порошина рассказала о появлении в семье мужчины с характером
  •  
  • Машков назвал основное условие для его возвращения на экраны
  • Владимир Машков: «Я ненавидел себя молодого, мне это мешало»

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!