Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 ноя 2019|09:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.80  |  $  64.35

Полезное | «Я создала его для каждой из нас»: Брежнева раскрыла все карты

28.11.2019|09:00
Печать

Певица Вера Брежнева раскрыла карты перед публикой. Знаменитость поделилась с поклонниками воистину потрясающей новостью.

Буквально накануне звезда отечественного шоу-бизнеса опубликовала пост, в котором сообщила, что совсем скоро расскажет о важном событии в ее жизни. Поклонники тут же начали гадать, о чем Брежнева намеревается им поведать. Большинство предположило, что певица беременна.

Вера решила перестать удерживать интригу. Она выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" любопытную публикацию. В кадре Брежнева позирует полуголой, однако снимок сложно назвать эротичным – скорее открытым и естественным. Супруга Константина Меладзе выбрала для фото максимально натуральный макияж.

"БЕРЕМЕННА! Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость;) и в каком-то смысле это правда (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)... Поэтому я хочу представить вам мое "детище", которое я трепетно создавала эти два года – а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь;)", – написала певица.

Как оказалось, знаменитость намерена представить миру свой бренд декоративной косметики – VERA. Продажи начались сегодня, 28 ноября. В первую линейку вошли жидкие и кремовые помады для губ, а также палетки для лица.

"Я создала его для каждой из нас: таких разных, неповторимых, но одинаково заслуживающих любви. У каждого свой путь к красоте, и каким бы он сложным ни был , важно всегда верить. Верить в красоту, верить в себя", – отметила Брежнева.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!