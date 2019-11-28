28.11.2019 | 09:45

Николай Носков выступит с концертом в начале декабря. Однако не все близкие ему люди появятся на мероприятии.

Последние пару лет Николай Носков не выходил на сцену. В 2017 году известный рок-исполнитель был госпитализирован c диагнозом "ишемический спинальный инсульт". Спустя время состояние артиста ухудшилось. Больше недели певец провел в реанимации, где был подключен к аппарату жизнеобеспечения. Когда кризис миновал, Носков начал проходить реабилитацию под присмотром супруги Марины. Артисту пришлось фактически заново учиться жить, говорить и ходить.

И вот недавно стало известно, что 9 декабря в самом большом концертном зале Москвы состоится концерт Николая Носкова. Организацией мероприятия занимается продюсер, композитор Виктор Дробыш. В передаче "Однажды" на НТВ его процитировали: "Самая большая сложность это состояние Николая Ивановича, который в свое время должен был завестись и поверить в себя. И вот мы это преодолели".

Однако не все так просто. Дробыш рассказал о некотором разочаровании. Оказывается, не все близкие к артисту люди смогут побывать на его концерте, который, безусловно, крайне важен для него. "Потому что у Николая Носкова были люди, которые просто обязаны находиться рядом с ним на этом концерте, но по каким-то непонятным причинам их не будет", – процитировали Виктора Дробыша в программе.

Тем не менее, по словам продюсера, "огромная радость", что Николая Носкова придут поддержать выдающиеся артисты, "очень мощные музыканты". Дробыш имел в виду Диану Арбенину, Александра Розенбаума, Наргиз Закирову и многих других. При этом продюсер подчеркнул, что это будет не трибьют Николая Носкова, а именно концерт с участием артистов, имеющих отношение к року.

"Все-таки там не будет никакой дураленщины, там не будет никаких спектаклей и, я надеюсь, туда не пролезут никакие люди, которых попросит канал или какой-нибудь Иван Иваныч скажет: "Слушайте, ну пускай споет. Что, он не может "Шарманку", что ли, спеть?" Опять я наговорил..." – схватился за лицо Виктор Дробыш и рассмеялся.