28.11.2019 | 17:31

Надежда Бабкина любит и умеет радовать поклонников экспериментами над собственной внешностью. Вот и новый ее наряд не разочаровал народ.

Съемки популярного шоу "Модный приговор" идут полным ходом. Ведущий программы, историк моды Александр Васильев сообщал ранее, что телезрителей ждут новые выпуски полюбившейся передачи.

Разумеется, раз появятся новые серии, то и постоянным участникам шоу тоже стоит показать что-то новенькое. Надежда Бабкина, выступающая как правило защитником "подсудимого", примерила неожиданный образ.

На любопытном фото артистка позирует у стеклянной витрины какого-то модного заведения. На ней черная изысканная шляпка с перьями и алое пальто. Ее глаза ярко подведены, на губах красная помада, а брови подчеркнуты. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала серебряный браслет и массивные кольца.

Как сообщает Пятый канал, поклонники были поражены. Бабкина буквально довела своих подписчиков до исступления. Многие отметили, что Надежде идет такой образ.

"Во всех образах вы, душенька Надежда, хороши!", "Красавица! Обожаю Вас!", "Надежда, вы красотка, супер! Вы замечательный пример для женщин!", "Для "Модного приговора" – слишком хороша. На обложку самого крутого журнала!", "На конкурс красоты! Немедленно!" – высказались комментаторы.