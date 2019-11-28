28.11.2019 | 21:20

Знаменитость напугала поклонников заявлением. Певица Мадонна сообщила о серьезных проблемах со здоровьем.

Исполнительница написала в своем "Инстаграм", что отменяет сразу три выступления. Концерты должны были состояться в Бостоне.

Артистка отменила шоу из-за проблем со здоровьем. Певица Мадонна поделилась с поклонниками, что испытывает "непреодолимые боли". Текст она начала с того, что попросила прощения у фанатов. Ведь они долго ждали, чтобы увидеть и услышать своего кумира, и заранее купили билеты.

"Боль, которую я сейчас испытываю, нестерпима, и я должна отдохнуть и следовать указаниям врачей, чтобы вернуться и сильнее и лучше и продолжить тур Madame X со всеми вами", – отметила певица Мадонна. Она добавила, что шоу приносит ей ежедневную радость, а его отмена стала настоящим наказанием.

К сожалению, перенести выступления на другие даты оказалось невозможно. Организаторы концертов звезды сообщили, что билеты будут аннулированы.

Отметим, Madame X Tour, в котором находится певица Мадонна, проходит в поддержку одноименного студийного альбома. Пластинка станет 14 по счету в коллекции знаменитости. Первое выступление состоялось 17 сентября в Бруклинской музыкальной академии в Нью-Йорке. Завершится тур 8 марта 2020 года в Париже.

Ранее певица Мадонна представила свой новый клип. Однако ролик раскритиковали в Сети. Как писали "Дни.ру", поклонники Светланы Лободы упрекнули заокеанскую звезду в воровстве идеи. Она снимала ролик в том же месте и на ту же тему, что и российская певица.