28.11.2019 | 09:14

Скандал вокруг 67-летней певицы набирает обороты. Директор Ирины Аллегровой Хизри Байтазиев выругался из-за неудобного вопроса о "слитых" выступлениях.

Журналисты попытались выяснить у представителя "шальной императрицы" причины отмены концертов. Однако мужчина отреагировал на вопрос агрессивно и неадекватно.

"Вам больше заняться нечем?!" – цитирует директора Ирины Аллегровой Teleprogramma.pro. Более того, Байтазиев вдобавок послал сотрудника СМИ по известному всем неприличному адресу.

Получат ли обманутые зрители деньги за купленные билеты, пока неизвестно. В ноябре у Ирины Аллегровой были отменены сразу несколько концертов.

Напомним, причина якобы в том, что было продано мало билетов, а они были достаточно дорогими. Так, в Мурманске поклонники Ирины Аллегровой пришли на ее шоу, но ушли, так и не увидев любимую артистку. При этом зрителей об отмене концерта никто не предупредил.

Как писали "Дни.ру", одной из причин отмены концертов Ирины Аллегровой могло стать то, что у певицы оказался эксклюзивный партнер. В некоторых городах, в том числе в Мурманске, билеты можно было приобрести только у него на сайте, а не в кассе концертного зала. А поскольку большинство фанатов певицы – люди в возрасте, не все умеют пользоваться Сетью.