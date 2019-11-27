27.11.2019 | 11:39

Морозный декабрь – горячее время для артистов. Новогодние съемки, корпоративы, и везде надо поспеть. Эти концерты – самые высокооплачиваемые, потому звезды и шутят: мол, месяц год кормит.

Среди артистов, которые не отказываются работать под бой курантов, Владимир Пресняков – младший. Его песни "Стюардесса по имени Жанна" и "Зурбаган" пользуется неизменной популярностью третье десятилетие. А люди готовы слушать их снова и снова!

"Однажды на заре своей карьеры я остался в Новый год дома и просто не знал, что делать, – признался Пресняков за кулисами музыкальной премии "Золотой граммофон" в Кремле. – Не знал, какие салаты есть, какие "огоньки" смотреть. И понял, что подобные посиделки у телевизора – не мое. С тех пор стараюсь всегда уходить из дома и работать. А с женой и ребенком накрываем стол чуть позже".

В одном из интервью певец рассказал: "Один раз после выступления подошел чувачок: "Вот тебе гонорар за концерт и еще плюс гонорар. Мне нужно шесть раз "Стюардессу". Я спел ее в разных стилях – джазовом, медляком... А он: "Не надо. Вы пойте как всегда!"

Что касается заработков, то в прошлом году самой дорогой российской артисткой на новогодних корпоративах была Алла Пугачева: выступление стоило 350 тысяч евро (примерно 25 миллионов рублей по курсу Центробанка), да и то при условии, что бой курантов она слушает дома. У ее бывшего зятя Владимира Преснякова запросы скромнее – за концерт он получил около двух миллионов рублей.