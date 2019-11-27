Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 ноя 2019|12:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  70.62  |  $  64.15

Полезное | «Я не знал, что делать»: Пресняков об одиночестве

27.11.2019|11:39
Печать

Морозный декабрь – горячее время для артистов. Новогодние съемки, корпоративы, и везде надо поспеть. Эти концерты – самые высокооплачиваемые, потому звезды и шутят: мол, месяц год кормит.

Среди артистов, которые не отказываются работать под бой курантов, Владимир Пресняков – младший. Его песни "Стюардесса по имени Жанна" и "Зурбаган" пользуется неизменной популярностью третье десятилетие. А люди готовы слушать их снова и снова!

"Однажды на заре своей карьеры я остался в Новый год дома и просто не знал, что делать, – признался Пресняков за кулисами музыкальной премии "Золотой граммофон" в Кремле. – Не знал, какие салаты есть, какие "огоньки" смотреть. И понял, что подобные посиделки у телевизора – не мое. С тех пор стараюсь всегда уходить из дома и работать. А с женой и ребенком накрываем стол чуть позже".

В одном из интервью певец рассказал: "Один раз после выступления подошел чувачок: "Вот тебе гонорар за концерт и еще плюс гонорар. Мне нужно шесть раз "Стюардессу". Я спел ее в разных стилях – джазовом, медляком... А он: "Не надо. Вы пойте как всегда!"

Что касается заработков, то в прошлом году самой дорогой российской артисткой на новогодних корпоративах была Алла Пугачева: выступление стоило 350 тысяч евро (примерно 25 миллионов рублей по курсу Центробанка), да и то при условии, что бой курантов она слушает дома. У ее бывшего зятя Владимира Преснякова запросы скромнее – за концерт он получил около двух миллионов рублей.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!