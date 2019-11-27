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Полезное | Варум откровенно о семье с Агутиным: «Нет счастья – нет смысла»

27.11.2019|14:14
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Анжелика Варум откровенно рассказала об отношениях с Леонидом Агутиным. Певица поведала о ссорах с мужем и о том, какой стала их семья спустя годы брака.

Анжелика Варум и Леонид Агутин одна из редких семейных пар, которая и отдыхает, и работает вместе. Со стороны кажется, что они не могут надоесть друг другу. Однако певица призналась, что и у них бывают конфликтные ситуации, обусловленные банальной усталостью. Поэтому оба уже просто не обижаются.

"Раздражительность, конечно, накапливается. Но это настолько закономерный и прогнозируемый процесс, что никто из нас не акцентирует на этом внимания. Оба можем в какой-то момент сорваться. Но это давно уже не является для нас предметом взаимных обид. Все понятно – усталость…" – объяснила певица.

Артисты вместе уже более 20 лет. По мнению Анжелики, в их с Леонидом возрасте семья зиждется не столько на страсти, сколько на душевной привязанности и ответственности друг за друга. Певица убеждена, что после 20-25 лет брака наступает момент истины. "Речь, безусловно, идет о браках между по-настоящему близкими по духу родными людьми", – подчеркнула артистка.

Она развила мысль: "Женщина, сориентированная на семью, в возрасте после 45-ти становится очень уязвимой. Меняются ее внешность, гормональный фон, манера поведения. Все это влияет на самооценку. И от того, насколько ее мужчина понимает это и готов поддержать в переходный период, зависит ее благополучие. У мужчин в этом возрасте все еще более сложно. Не возьмусь даже озвучивать спектр этих вопросов".

Анжелика Варум заключила: "Мне кажется, все одновременно и очень сложно, и очень просто: есть любовь – есть семья, нет любви – нет семьи. Единственное, что я могу сказать с уверенностью, так это то, что человек рожден для счастья. Это главное правило! Нет счастья – нет смысла…"

Певица заявила, что идеальный брак это миф. "Есть отношения между мужчиной и женщиной, которые трансформируются и с течением жизни принимают новые формы в зависимости от возраста, состояния здоровья, уровня интеллекта, самореализации, финансового благополучия, статуса по отношению друг к другу и бесконечного множества факторов", – цитирует супругу Леонида Агутина Woman`s Day.

Источник — dni.ru
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Гость|27.11.2019 15:18|

Умница и красавица.

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