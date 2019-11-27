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Полезное | «Своей стране гадит»: Пугачеву втянули в скандал с Ротару

27.11.2019|15:08
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Шумиха вокруг выступлений Софии Ротару в России набирает обороты. Свое видение ситуации представила скандально известный блогер Лена Миро, которая провела параллель между украинской певицей и Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

София Ротару возвращается в Россию. Артистка намерена выступить на фестивале "Песня года" и якобы не отказывается от корпоративов. Известие произвело эффект разорвавшейся бомбы. В Сети певицу разнесли в пух и прах. Возмущенные комментаторы послали Ротару на родину – петь там. Повысили градус ненависти слухи о том, что звезда поддерживает так называемую антитеррористическую операцию в Донбассе, помогая военным сражаться с ополченцами на востоке Незалежной, в том числе деньгами.

Свою точку зрения высказала блогер Лена Миро на своей странице в социальной сети "Живой журнал". Ее мнение пошло вразрез с мнением хейтеров. "Артист может быть патриотом. Патриотом своей страны. Вот Софочка любит свою Украину, пока Аллочка вместе со всей семьей получила гражданство Кипра", – высказалась она, имея в виду Аллу Пугачеву.

Миро развила свою мысль: "Софочка для своей страны не сделала ничего плохого. А вот Аллочка своей стране гадит, забирая деньги на очередной прощальный концерт из госкорпорации, пока Софочка зарабатывает их сама". По всей видимости, под госкорпорацией Лена Миро имела в виду организацию "Вертолеты России", которую СМИ называли спонсором юбилейного концерта Аллы Пугачевой, прошедшего в апреле в Кремле.

В заключение блогер обратилась с вопросом к подписчикам: "И кто тут объективно гаже? Софочка, которая в открытую говорит то, что думает, или Аллочка, получающая одновременно гражданство Евросоюза и ордена с деньгами от России?"

Источник — dni.ru
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