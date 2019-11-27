27.11.2019 | 09:32

На днях в Мурманске должна была выступить Ирина Аллегрова. Но когда зрители пришли к к концертному залу, то двери оказались заперты.

Несмотря на финансовый кризис в стране и отсутствие новых хитов, цены на концерты Ирины Аллегровой не падают. Ее гонорар один из самых высоких в отечественном шоу-бизнесе. Однако не у всех поклонников есть возможность насладиться концертом любимой певицы. Так, мурманчане, купившие билеты на выступление Ирины Аллегровой, остались ни с чем: то есть и без певицы и без денег.

"Выступление Аллегровой отменили, но никого о том, что Ирина не приедет, не оповестили. Люди были в ужасе: столько негатива было слышно в адрес Ирины, что не передать словами", – делятся впечатлениями поклонники в Сети.

Фанаты жалуются, что даже деньги за билеты вернуть сложно. "Интернет-касса глумится, выставляя невыполнимые требования, лишь бы не возвращать деньги. Пришлось связываться со своим банком, просить об отмене транзакции", – сообщил один из комментаторов.

Как выяснилось, было несколько причин, из-за чего концерт Ирины Аллегровой не состоялся. Одна из них заключена в дороговизне билетов, чей верхний порог достигает семи тысяч рублей. Такие деньги не все фанаты готовы потратить на свою "императрицу". А еще у певицы оказался эксклюзивный партнер, отмечает "Собеседник". В некоторых городах, например, в том же Мурманске, билеты на Аллегрову можно было приобрести только у него – то есть на сайте в интернете, а не в кассе концертного зала. А так как большинство фанатов певицы это люди в возрасте, не все они умеют пользоваться Сетью.

Концертный директор Сергей Лавров прокомментировал скандал с сорванным концертом Ирины Аллегровой. Он убежден, что если бы артистка снизила свои расценки, то выступлений у нее было бы гораздо больше. "У людей покупательная способность снизилась. Это можно определить по концертам Аллегровой. Начиная от середины зала и до конца – распродано все. А на первых рядах есть свободные места. Дорогие билеты покупают плохо. Это означает, что зрительский интерес к Ирине есть, но дорогие места зрители осилить не могут. У людей просто нет столько денег!" – заявил специалист.