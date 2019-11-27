27.11.2019 | 09:02

В Сети всплыли неожиданное фото Филиппа Киркорова. Артиста сложно узнать.

Черно-белый кадр опубликовал в личном инстаграм-аккаунте фотограф Владимир Широков. Филипп Киркоров запечатлен почти лысым и без растительности на лице. Где артист потерял волосы – неизвестно.

Поп-король пристально смотрит в объектив камеры и прикрывает подбородок и губы пальцами. Отметим, что без шевелюры огромные глаза Филиппа Киркорова смотрятся еще выразительнее.

Интернет-обывателей фото удивило. Некоторые подписчики фотографа не сразу признали в брутальном человеке на снимке поп-короля. Другие же пользователи Сети подмечали, что Филипп Киркоров стал похож на актера театра и кино Константина Райкина.

"Ого, я даже не узнала его (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", "Брутал.)", "Фантамас", "Показалось,что Константин Райкин сначала. Огонь – глаза!", "Страшилка", "Какой мавр!!!!", "Значит, он всегда в парике? голый король...", "А мне он с такой прической нравится больше.А Райкину вы льстите", "На мужчину стал похож! Отличный образ и фото!", "Не возможно не узнать))как мне кажется..)", – рассуждали поклонники.

Между тем внимательные пользователи соцсети объяснили, что фотография архивная. На то, что снимок сделан много лет назад, указывает след от обручального кольца. Филипп Киркоров был женат только единожды. С 1994 по 2005 год он состоял в браке с певицей Аллой Пугачевой.

"След от обручального кольца остался....", "след есть, значит только с Аллой развелся", – заметили поклонники Филиппа Киркорова.