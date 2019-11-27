27.11.2019 | 17:43

Алла Сигалова стала очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Хореограф рассказала, как увлеклась известным артистом, который был женат, и согласилась быть его любовницей.

Алла Сигалова дважды была замужем. Вторым супругом артистки стал известный актер и режиссер, руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Роман Козак. Алла родила ему сына Михаила. Их семья была счастливой до того дня, как стало известно, что у Романа онкологическое заболевание. Десять лет Козак боролся с раком, однако в 2010 году коварная болезнь все же победила.

После смерти мужа Алла Сигалова не впала в депрессию, спрятавшись от всех, чтобы в одиночестве пострадать, а, наоборот, загрузила себя работой. Хореограф много путешествовала, получая множество впечатлений. Творчество ее буквально спасло.

Сейчас Сигаловой 60 лет. Эффектная брюнетка появилась на шоу Бориса Корчевникова в лаконичном стильном черном платье, с модной укладкой и красной помадой на губах. Она рассказала, как закрутила роман с женатым артистом. Это случилось задолго до встречи с Козаком и даже до того, как встретила первого мужа.

"Он был очень известным артистом, большим артистом. Очень красивым мужчиной. Невероятным. То есть все, что женщина могла представить себе в идеальном мужчине, о чем могла женщина мечтать, вот все воплотилось в этого человека", – рассказала Сигалова.

Алла в шутку заявила, что сама добивалась его. Но потом сказала: "Ну, конечно, мы друг друга не добивались, а просто шли навстречу друг другу. И мы были вместе девять лет". Хореограф отметила, что это была "прекрасная огромная жизнь".

Пикантности ситуации добавляло то, что ее любимый мужчина был несвободен. "У него была семья. Я была девушка по выходным", – с улыбкой добавила Алла Сигалова. На вопрос Бориса Корчевникова, переживала ли она по этому поводу, та ответила просто: "Не знаю. Хорошо!".

О том, чтобы возлюбленный оставил семью, речи не шло. "Я все прекрасно понимала, и это даже не обсуждалось вообще. Дай бог каждому прожить такое счастье!" – пожелала танцовщица. Тем не менее, их роман подошел к концу. Алла Сигалова объяснила: "Мы как-то поняли, что надо уходить друг от друга, что это какая-то тупиковая ситуация. Дальше уже были какие-то стены, которые или надо было взрывать, а это было невозможно".