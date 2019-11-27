Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 ноя 2019|18:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  70.62  |  $  64.15

Полезное | Алла Сигалова рассказала о романе с женатым артистом

27.11.2019|17:43
Печать

Алла Сигалова стала очередным звездным гостем шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека". Хореограф рассказала, как увлеклась известным артистом, который был женат, и согласилась быть его любовницей.

Алла Сигалова дважды была замужем. Вторым супругом артистки стал известный актер и режиссер, руководитель Московского драматического театра имени Пушкина Роман Козак. Алла родила ему сына Михаила. Их семья была счастливой до того дня, как стало известно, что у Романа онкологическое заболевание. Десять лет Козак боролся с раком, однако в 2010 году коварная болезнь все же победила.

После смерти мужа Алла Сигалова не впала в депрессию, спрятавшись от всех, чтобы в одиночестве пострадать, а, наоборот, загрузила себя работой. Хореограф много путешествовала, получая множество впечатлений. Творчество ее буквально спасло.

Сейчас Сигаловой 60 лет. Эффектная брюнетка появилась на шоу Бориса Корчевникова в лаконичном стильном черном платье, с модной укладкой и красной помадой на губах. Она рассказала, как закрутила роман с женатым артистом. Это случилось задолго до встречи с Козаком и даже до того, как встретила первого мужа.

"Он был очень известным артистом, большим артистом. Очень красивым мужчиной. Невероятным. То есть все, что женщина могла представить себе в идеальном мужчине, о чем могла женщина мечтать, вот все воплотилось в этого человека", – рассказала Сигалова.

Алла в шутку заявила, что сама добивалась его. Но потом сказала: "Ну, конечно, мы друг друга не добивались, а просто шли навстречу друг другу. И мы были вместе девять лет". Хореограф отметила, что это была "прекрасная огромная жизнь".

Пикантности ситуации добавляло то, что ее любимый мужчина был несвободен. "У него была семья. Я была девушка по выходным", – с улыбкой добавила Алла Сигалова. На вопрос Бориса Корчевникова, переживала ли она по этому поводу, та ответила просто: "Не знаю. Хорошо!".

О том, чтобы возлюбленный оставил семью, речи не шло. "Я все прекрасно понимала, и это даже не обсуждалось вообще. Дай бог каждому прожить такое счастье!" – пожелала танцовщица. Тем не менее, их роман подошел к концу. Алла Сигалова объяснила: "Мы как-то поняли, что надо уходить друг от друга, что это какая-то тупиковая ситуация. Дальше уже были какие-то стены, которые или надо было взрывать, а это было невозможно".

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!