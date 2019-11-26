26.11.2019 | 09:10

Юлия Савичева пришла на шоу Аллы Довлатовой. Популярная певица откровенно рассказала о проблемах в личной жизни.

Юлия Савичева начала встречаться с будущим мужем Александром Аршиновым с 18 лет, но отношения были оформлены только пять лет назад. Певица призналась, что они пережили разные периоды. Однажды она даже приняла непростое решение и ушла, а после сильно переживала.

"Я некрасиво себя повела. Там была очень непростая ситуация. Я около полугода жила одна. Сделала, конечно, глупость. Я собрала вещи и ушла. В те годы пропадала на гастролях, постоянно отсутствовала дома. И вот тут какой-то холодок пробежал между нами. Ну и личные моменты были насчет детей. Потом он вернулся за мной. Я, конечно, мучилась эти полгода", – откровенно рассказала Юлия.

Два года назад певица подарила мужу дочь Аню. Артистка не скрывает, что рождение ребенка далось ей непросто. В недавнем интервью она сообщила, что узнала об интересном положении в Португалии, где живут родственники Александра. Счастливые супруги решили остаться в теплой стране на весь срок беременности.

Первый триместр оказался крайне напряженным. Певице пришлось приложить усилия, чтобы выносить малыша. До рождения дочери у нее был выкидыш, а потом никак не удавалось забеременеть. Так что Аня – долгожданный и очень любимый ребенок.

Кстати, Юлия Савичева ни разу не показала общественности фотографию девочки. В своем инстаграм-аккаунте исполнительница демонстрирует ее только фрагментарно. Впрочем, однажды она выложила снимок, на котором малышка запечатлена со спины.