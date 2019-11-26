26.11.2019 | 15:57

В Сети муссируется информация, будто у Дмитрия Борисова рак. Зрители обратили внимание на изможденный вид телеведущего. Корреспондент "Дни.ру" связался с представителем Первого канала, чтобы прояснить ситуацию.

Поводом для беспокойства россиян послужили последние выпуски шоу "Пусть говорят". Наблюдательные поклонники заметили, что Дмитрий Борисов сильно похудел и выглядит изможденным. В комментариях к шоу встревоженные зрители высказали опасения за его здоровье, а некоторые и вовсе провели параллели между резким снижением веса и онкологическим заболеванием.

Комментариев подобного рода было так много, что теперь поклонники молятся за здоровье Дмитрия Борисова, а некоторые православные побежали в храм ставить свечки святому Пантелеймону, у которого традиционно христиане просят скорейшего выздоровления. Судя по комментариям, зрители отмечают поразительную схожесть судеб Дмитрия Борисова и Бориса Корчевникова, ведущего со "второй кнопки".

Не секрет, что Борис Корчевников ранее сражался с опухолью головного мозга. После проведенной операции состояние телеведущего улучшилось. Сейчас он утверждает, что поводов для волнения нет. Хотя некоторые зрители отмечают, что шоумен резко поправился, и подозревают, что это случилось из-за лечения.

Дмитрий Борисов пока не прокомментировал слухи о своем здоровье. Чтобы внести ясность в тревожную ситуацию, корреспондент "Дни.ру" связался с представителем Первого канала. "Я сейчас передам информацию. Я сегодня не на работе. Мои коллеги, наверно, с вами свяжутся", – неопределенно высказались о ситуации вокруг предполагаемой онкологии Дмитрия Борисова на "первой кнопке".