26.11.2019 | 12:37

Яна Рудковская дала откровенное интервью. Она рассказала о том, как попытки сделать ЭКО окончились неудачей, и о решении воспользоваться услугами суррогатной матери.

В новом интервью Яна Рудковская заявила, что достигла договоренностей с женщиной, которая выносит ребенка для нее и Евгения Плющенко. "Мне важно, чтобы у нее был опыт суррогатного материнства. Юридические нюансы остались, но их более или менее проще урегулировать. Так что свой выбор мы сделали", – сообщила продюсер.

Яна настроена на максимальное сближение с суррогатной матерью их с фигуристом малыша. "Надеюсь, она сможет с нами жить какое-то время. Конечно, если согласится. Она же не просто услугу за деньги окажет, а станет частью нашей семьи. И если у нее наступят трудные времена, мы ее никогда не бросим, поддержим и поможем", – пообещала знаменитость в беседе с журналом HELLO!

Рудковская указала на двойные стандарты в отношении общества к суррогатному материнству: "Все до сих пор боятся об этом говорить. Когда к суррогатному материнству обращаются мужчины, все радуются за них, а когда женщины – осуждают. Начинаются вопросы: "А ты что, сама не могла?" Мы пробовали ЭКО, и не раз. Эмбрионы не приживались. Происходило отторжение. У меня еще были молодые эмбрионы заморожены, они тоже не прижились. Было очень обидно".

Ходят слухи, что Яна Рудковская решилась на второго ребенка от Евгения Плющенко, поскольку брак трещит по швам. В реалити-шоу "ЯнаСупер" было показано, насколько далеки их отношения от идеала, а потом и вовсе появилась информация о том, будто у Евгения Плющенко есть любовница. Якобы прославленный спортсмен давно встречается с моделью из Санкт-Петербурга. Впрочем, супруги опровергли эти данные.