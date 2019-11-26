26.11.2019 | 09:35

Неприятными подробностями о прошлом Натальи Ветлицкой поделился продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он вспомнил, как эффектной блондинке доставалось от первого мужа, музыканта Павла Смеяна.

Последние годы Наталья Ветлицкая жила в Испании. Однако что-то изменилось, и она вернулась в Россию. Артистка объявила о запланированных на осень следующего года концертах, дала откровенное интервью Андрею Малахову, где в красках описала перипетии личной жизни. В частности, непростые отношения с первым мужем Павлом Смеяном, который не только поднимал на нее руку, но и угрожал убийством.

Наталья и Павел поженились в 80-х и прожили вместе три года. В то время Ветлицкая больше танцевала, чем пела. Эффектная стройная блондинка привлекала внимание мужчин. Неудивительно, что муж ее страшно ревновал. В окружении пары подтвердили, что нередко Смеян вымещал гнев на Ветлицкой.

"В 1988 году на гастролях в Воронеже, после концерта во Дворце спорта Смеян избил ее на моих глазах. Я шел по коридору гостиницы, когда он выкинул ее, побитую, из номера вместе с вещами. Устроил настоящее побоище и просто вышвырнул девчонку на улицу!" – поделился воспоминаниями продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

В то время он был директором группы "Мираж". По словам Разина, он пожалел Ветлицкую и взял ее в девичий коллектив. "Так, прямо в синяках, она и приступила к работе. А куда деваться? Ей больше некуда было идти. Как мне потом объяснял Смеян, Наташа якобы целовалась с одним известным артистом – имя назвать не могу. Но думаю, ему это просто померещилось, не могла она такого сделать", – цитирует продюсера сайт "Комсомольская правда".

Представить общественности свою версию событий Павел Смеян не сможет. Бывший муж Натальи Ветлицкой умер в 2009 году: 52-летнего музыканта убил рак.