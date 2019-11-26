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Полезное | Максим Аверин рассказал о мистической драме в своей жизни

26.11.2019|16:59
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Сегодня, 26 ноября, день рождения празднует Максим Аверин. Актер откровенно рассказал о семейной драме.

Максим Аверин родился в семье художника-декоратора и портнихи. Актер рассказал занимательную историю своего рождения. "Кто-то из бабок, повитуха какая-то, что-то такое сказала моей бабушке: дескать, имя его будет известно... И это так всем понравилось! А папа хотел назвать меня Валей, потому что ему нравился Валентин Катаев. А мама сказала: "Что значит Валя? Человек великим будет, а ты – Валя! Нет уж! Пусть лучше будет Максим!" На этом мое величие и закончилось", – со смехом сообщил он.

Артист убежден, что его мать, которая умерла два года назад, была уникальной женщиной. Он поведал другую, на сей раз мистическую, историю: "Когда был маленький, спросил у мамы: "Что это у меня такие две точки выше колен?" Мама говорит: "Это родинки". Я говорю расстроенно: "Мама, ну зачем они?" А она: "Вот если я тебя потеряю, то по этим родинкам смогу найти!" И вот, когда мамы не стало, одна родинка исчезла. Я так хорошо помню этот разговор..."

"Родинка – это вроде как прощание с той жизнью. Вообще она любопытная в своих разворотах-поворотах", – философски отметил Аверин.

Мало кто знает, что у Максима есть старший брат Геннадий. Однако связь давно оборвалась, поскольку они "слишком разные". "Я привык жить без этих отношений. Страдают по тому, чего не хватает. А их просто нет. Так получилось. У каждого своя жизнь, и Боже упаси осуждать! Он не понимает меня, я не пойму его. И совсем не обязательно кричать при этом: "Как же так! Вы от одной матери!" Это абсолютно его право – не принимать мою жизнь, как и мое – не принимать его. Но поскольку мы так давно уже не понимаем друг друга, что скорее надо признать, что их просто нет, этих отношений", – пояснил именинник в разговоре с "Московским комсомольцем".

Максим Аверин подчеркнул: "Мама притом всегда была уверена в нашем разрыве, говорила: "Меня не будет – вы не будете общаться". Почему-то она так была уверена в этом и в принципе оказалась права".

Источник — dni.ru
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