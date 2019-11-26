26.11.2019 | 12:59

Константин Хабенский стал очередным звездным гостем программы Ирины Шихман "А поговорить?" Прославленный актер, обычно не афиширующий подробностей частной жизни, ответил на личные вопросы.

Константин Хабенский подробно рассказал о работе в театре и благотворительности. На создание фонда в поддержку детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга артиста толкнула беда, случившаяся с его первой женой. У Анастасии была диагностирована глиобластома.

"Вы раньше узнали, чем Настя, что ей осталось два года?" – спросила у собеседника ведущая. "Я думаю, что человек, который сталкивается с этой историей, узнает все раньше даже врачей. Интернет тогда уже работал, все было под рукой", – ответил Константин Хабенский.

Жена актера умерла в 2008 году, так и не сумев побороть болезнь. В 2013 году Хабенский женился второй раз. Его избранницей стала актриса Ольга Литвинова. Ведущая поинтересовалась: "После тяжелой болезни супруги когда Вы поняли, что можете позволить себе снова влюбиться?" Выдержав паузу, Хабенский сказал: "Пропустим этот вопрос. Дальше". Однако Шихман не отступила: "Он личный?" Артист пояснил: "Это не математическая история. Я не люблю, когда мне задают математические вопросы на нематематические темы".

Тем не менее ведущая сумела разговорить собеседника. "Были ли у Вас мысли: "Не предам ли я память жены?" – перефразировала свой вопрос Шихман. Хабенский ответил: "Конечно. Скажите, как человек по идее Создателя должен жить – в любви или в страданиях? В любви. Забыть – значит предать".

В браке с Литвиновой актер воспитывает двух дочерей. От первого брака у Константина подрастает сын. Иван живет в Барселоне с бабушкой. Хабенский периодически навещает наследника. Актер признался, что уделяет сыну и двум дочкам меньше внимания, чем подопечным благотворительного фонда. Хабенский в шутку отметил, что ждет претензий, которые рано или поздно ему предъявят наследники.