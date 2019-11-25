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Полезное | В сети пытаются выяснить, от кого беременна Светлана Ходченкова

25.11.2019|14:31
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Согласно некоторым данным, Светлана Ходченкова ждет ребенка. На роль отца претендуют сразу двое мужчин.

В кулуарах обсуждают интересное положение Светланы Ходченковой. Недавно одна из самых красивых актрис отечественного кинематографа выходила в свет, демонстрируя тонкую талию в черном платье, но говорят, что она на пятом месяце. "Беременная Светлана. По виду месяц так пятый. Охмурение Семена прошло на ура", – приводит доклад некого инсайдера телеграм-канал "Только никому..."

Подтверждающих беременность снимков предоставлено не было. "Фото нет. Видела ее на днях. Оверсайз (большой размер. – Прим. ред.) конкретный и расплывшийся силуэт из-под него", – утверждается в сообщении.

Под Семеном, по всей видимости, подразумевается сценарист и продюсер Семен Слепаков. В сентябре появились слухи, что у артистов роман. Якобы отношения завязались во время съемок сериала "Домашний арест". Позже Семен и Светлана вместе предстали на сцене премии "Человек года" по версии журнала GQ.

Пикантность ситуации в том, что Слепаков, по официальным данным, женат. Его избранница не из шоу-бизнеса, супруги ведут крайне закрытый образ жизни. С некоторых пор, как утверждают наблюдательные поклонники, Семен прекратил носить обручальное кольцо, чем спровоцировал слухи о разводе. Что на самом деле происходит в личной жизни Слепакова, остается только догадываться.

Интересно, что у ребенка Ходченковой (если она действительно беременна) есть и другой претендент на отцовство. Телеграм-канал "Модные хроники Злой Киски" утверждает, что информация о романе Семена и Светланы – "веселая шутейка". А на самом деле белокурая красотка состоит в отношениях с мужчиной, "вид которого называется "богатый пожилой бизнесмен". Светлана Ходченкова предпочитает не распространяться о частной жизни.

Источник — dni.ru
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