25.11.2019 | 11:13

Анна Семенович стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Фигуристая певица рассказала о разговоре с Жанной Фриске, которая сообщила ей о дочери от Дмитрия Шепелева.

Анна Семенович в откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой рассказала о последнем разговоре с Жанной Фриске. Напомним, что певица скончалась летом 2015 года после тяжелой борьбы с раком головного мозга.

Фриске, по словам Семенович, была полна планов. Она находилась на подъеме: казалось, болезнь отступила, рядом рос сын, рожденный от телеведущего Дмитрия Шепелева.

"Была в сознании и нормально разговаривала. Она рассказывала про Платона, как счастлива быть матерью. Ее поддерживало только то, что этот малыш прибегает к ней каждое утро, и она слышит топот его ножек. Она мне сказала: "Анька, рожай детей! Это потрясающее счастье! Мы с Димой хотим дочку, а еще хотим пожениться!" – рассказала Семенович.

Фриске верила, что ей удастся побороть смертельно опасную болезнь. Однако собеседница понимала: это временное улучшение. "Я ей этого и пожелала, хотя мозгами понимала, что это только ремиссия", – призналась артистка.

Анна Семенович прокомментировала конфликт Дмитрия Шепелева с родителями Жанны Фриске, который вспыхнул сразу после смерти певицы. Она выразила надежду, что новая возлюбленная телеведущего, дизайнер Екатерина Тулупова сможет повлиять на него, тот пересмотрит свое решение и позволит маленькому Платону видеться с бабушкой и дедушкой.

Артистка призналась, что и сама готова стать матерью. Певица рассказала, что почти год счастлива с мужчиной, который на семь лет моложе нее. Подробно рассказывать о возлюбленном Анна Семенович не стала. Даже имени его не назвала. "Я стала какой-то суеверной, поэтому пока это тайна", – пояснила исполнительница.