25.11.2019 | 09:50

Латвийская дива Лайма Вайкуле получила "Золотой граммофон" за вклад в развитие российского шоу-бизнеса. Впрочем, в этом нет ничего странного – с недавних пор началось сотрудничество патронируемого певицей фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" с "Русским радио", которое проводит премию уже 24 года.

Награда порадовала Лайму Вайкуле – она призналась, что два года не выходила на сцену Кремлевского дворца. С главной сцены России прибалтийская дива исполнила новый хит "Муму".

А перед выступлением певица успела пообедать в хорошем ресторане с давней подругой Аллой Пугачевой. Все прошло скромно, без дебошей и танцев на столе.

"Мы просто интеллигентно посидели, – заверила Вайкуле. – Ели суши. А вот алкоголя не было – мы с Аллой не выпиваем. Никогда. Ведь скоро Новый год. А, говорят, как встретишь его, так и проведешь потом. Так что мы теперь ведем здоровый образ жизни". Сообщить другие подробности Вайкуле отказалась. Она не любит распространяться о личном – предпочитает говорить о творчестве.

Очевидно, встрече с Пугачевой артистка была рада, ведь минувшим летом они провели немало часов рядом в Юрмале. У Лаймы там свой дом, а Примадонна много лет арендует шикарный особняк, где отдыхает с семьей. В Латвии она успевает не только насладиться красотой Рижского взморья, но и посетить в качестве почетной гостьи авторский фестиваль Лаймы Вайкуле. Ее приход всегда производит фурор.

Вайкуле призналась, что полным ходом идет подготовка к "Рандеву-2020". "Время летит неумолимо, у меня столько задумок и планов на будущий год!" – улыбнулась звезда. Праздник пройдет 24-26 июля 2020 года в концертном зале "Дзинтари". А 1 марта Лайма даст сольный концерт в Кремле. Алла Пугачева, разумеется, должна прийти поддержать подругу.