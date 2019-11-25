25.11.2019 | 09:14

Согласно некоторым данным, в семье Константина и Софьи Эрнст грядет пополнение. Молодая супруга генерального директора Первого канала ждет ребенка.

58-летний Константин Эрнст и его 31-летняя супруга Софья считаются одной из самых закрытых пар в отечественном шоу-бизнесе. Они редко выходят в свет вместе, еще реже дают интервью, а уж о том, что происходит в их частной жизни, остается только догадываться.

Недавно Софья приоткрыла завесу тайны. Она дала довольно откровенное интервью журналу Tatler. "Мы оба люди закрытые. Муж – вообще чемпион по закрытости. Наверное, не смогли бы и целоваться при огромном количестве народа", – пояснила супруга генерального директора Первого канала.

Из интервью стало известно, что дочерей пары зовут Эрика и Кира. По сообщениям из близкого окружения Софьи и Константина, в ближайшем будущем семья пополнится. В следующем году у девочек появится брат или сестра. Как утверждают знающие люди, у Софии второй триместр, и скоро округлившийся живот ей будет сложно скрывать.

"Конечно, Софья очень рада. Она уже опытная: следит за питанием, чтобы не набрать лишний вес и потом быстро вернуться в форму", – цитирует человека из близкого окружения семьи StarHit.

Если информация правдива, для Софьи этот ребенок будет третьим, а для Константина – четвертым. От отношений с театральным критиком Анной Силюнас у него есть дочь Александра. Девушке уже 25 лет, она живет в Нью-Йорке и профессионально занимается фотографией. Отметим, что известие о прибавлении в семействе ни Софья, ни Константин Эрнст пока не прокомментировали.

Напомним, недавно Софья призналась, что ей пришлось готовиться к свиданиям с Эрнстом. В частности, она к каждой встрече читала книги, чтобы суметь поддержать разговор с мужчиной, который на 27 лет старше. Впрочем, им быстро удалось найти общий язык.