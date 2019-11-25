25.11.2019 | 13:21

Ходят слухи, что Алла Пугачева и Жанна Агузарова много лет не ладят. Возможный конфликт между двумя легендарными артистками прокомментировал певец Александр Малинин.

Алла Пугачева и Жанна Агузарова встретились в Кремлевском дворце. Обе не смогли пропустить концерт, посвященный юбилею группы Стаса Намина "Цветы". В конце вечера артистки исполнили легендарную композицию "Мы желаем счастья вам".

Между тем ходят слухи, что Жанна и Алла "заклятые подруги". Дескать, Пугачевой пришлось приложить немало усилий, чтобы потушить разгорающуюся звезду более голосистой Агузаровой. Якобы Примадонна боялась, что юная соперница с легкостью ее затмит. Слухи прокомментировал Александр Малинин.

Артист высказал уверенность, что между именитыми женщинами нет конфликта. "Вряд ли Алла будет кому-нибудь ставить палки в колеса. Она может не заметить человека. Это гораздо хуже, чем сделать пакость. Алла никогда не снизойдет до этого, чтобы сделать пакость. Алла слишком великая", – заявил Александр Малинин в беседе с журналистами передачи "Ты не поверишь!".

Алла Пугачева заявила репортерам, что иногда видится с Жанной Агузаровой. "Почему вы думаете, что мы редко встречаемся? Нечасто, но видимся", – объявила Примадонна. Артистка даже предположила, что они с Жанной Агузаровой похожи. "Я хулиганка была", – призналась 70-летняя певица, тем самым отметив экстравагантность ее более молодой коллеги.

Говорят, это было не последнее появление Жанны Агузаровой на сцене. В скором времени артистка примет участие в записи новогодних огоньков. Будет ли сниматься в праздничных зимних шоу Алла Пугачева, пока точно неизвестно.