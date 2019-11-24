24.11.2019 | 23:07

День матери один из самых радостных и светлых праздников. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин. Но для некоторых, последнее воскресенье ноября лишний повод вспомнить своих детей.

Именно так теперь относится к празднику известная актриса Ирина Безрукова. Она была счастливой матерью, у нее была прекрасная семья, но в один момент она лишилась всего.

Ирина Безрукова в День матери на своей странице в социальной сети Инстаграм решила поделиться подборкой снимков своего сына Андрея, которого она трагически потеряла около четырех лет назад.

Ее ребенок от первого брака (с Игорем Ливановым - прим. редакции) скончался в результате несчастного случая. По словам Ирины, Андрей неудачно упал и ударился головой. Медики ничем не смогли помочь ее сыну.

«Мой добрый, чистый, мудрый мальчик... Ты избегал публичности, не любил фотографироваться, терпел) когда я пыталась тебя сфотографировать... Просил: мама верни любовь и радость в свою жизнь»... Я стараюсь... Поздравляю с Днём матери всех нежных, заботливых и любящих мам!» - обратилась к своим поклонникам Ирина Безрукова.

2015 год стал поистине черным для артистки. Пережив горе, утрату единственного ребенка, чуть позже Ирина потеряла и мужа - Сергей Безрукова. После 15 лет брака они расстались. Пережить то страшное время актрисе помогли друзья. Именно они смогли вернуть Безрукову к жизни. Сейчас Ирина большую часть времени отдает участию в различных проектах и благотворительности.