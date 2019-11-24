24.11.2019 | 11:59

Звездная чета провела романтический ужин. Алла Пугачева и Максим Галкин плюнули на диету, дав волю своим гастрономическим фантазиям.

О выходе в люди юморист рассказал поклонникам на своей странице в "Инстаграме". Супруги не часто выбираются на подобные "посиделки" в московских заведениях.

Максим Галкин признался, что у них с Примадонной случился срыв. По словам артиста, он не ожидал от себя такого аппетита. Встав утром на весы, муж Аллы Пугачевой ужаснулся.

"Выехали в кои-то веки из нашей деревеньки в столичные ресторации, отведали вкусностей, разносолов, неспешно пообщались с интересными людьми, потом ещё поели и ещё, уже вернувшись в родные пенаты, а сегодня в бодром расположении духа я встал на весы и... раздавил их, потому что нельзя столько жрать", – высмеял себя Максим Галкин. Фолловеры же отнеслись к посту звезды с пониманием и посоветовали не худеть в зиму, а кушать на здоровье.

Как писали "Дни.ру", в ресторане Алла Пугачева с мужем отдыхали в компании своей закадычной подруги Лаймы Вайкуле. Поэтому поход певицы получился не только очень сытным, но и веселым.

Отметим, что фигуре Аллы Пугачевой отказ от строгой диеты на один вечер вряд ли принес какой-то вред. В последнее время поклонники заметили, что певица выглядит слишком худой, и рекомендовали немного отъесться.

Дома для Аллы Пугачевой с супругом готовит повар. Звездная пара следит за своим питанием, следуя диете. А профессионал исполняет любой их каприз: чтобы было и вкусно, и полезно.