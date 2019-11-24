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Полезное | Иосиф Пригожин заснул во время семейного ужина

24.11.2019|17:26
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Продюсер, его супруга певица Валерия и дети отдыхают во Франции. Артистка поделилась с поклонниками роликом, на котором она и Иосиф Пригожин ужинают в ресторане.

Первые за долгое время выходные звездная пара провела во Франции. Иосиф Пригожин так устал от работы, что заснул прямо за столом.

На кадрах, которые Валерия разместила в своем микроблоге в "Инстаграм", продюсер дремлет, прижавшись щекой к руке. В этот момент исполнительница разглядывает блюда и необычный чай, которые им принесли. Иосиф Пригожин открыл глаза, когда официант принес десерт.

"С добрым утром", – пошутила Валерия. "Первые выходные за два месяца, решили провести их в Провансе с детьми. За ужином Йося заснул, не дождавшись десерта, который входил в дегустационное меню. Может, не надо было будить?" – написала жена Иосифа Пригожина.

Подписчики живо отреагировали на публикацию. Семейные кадры с Иосифом Пригожиным растрогали большинство из них. "Не трогайте Йосю. Устал и видит сны", "Бедный, я думала, он вообще не спит, всегда на связи", "Лера, заездили Йосика, бедненький", "Такой милый, сонный Йося", "Ну конечно, не спал человек два месяца… Какой тут десерт…", "Милота", – высказались фолловеры.

Как известно, Иосиф Пригожин повсюду сопровождает свою супругу Валерию. Его рабочий график расписан по минутам. Выходных у продюсера почти не бывает. Кроме того, он старается не отставать от жены, которая прекрасно выглядит и тоже тренируется в спортзале.

Источник — dni.ru
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Гость|24.11.2019 17:38|

кукисы = так в конце послышалось от оффицианта.КУКИСЫ

Гость|24.11.2019 17:39|

пикс||ар они тоже вроде чо-то озвучивали?в смысле,что артисты и певцы ведь классно мульты озвучивают.

Гость|24.11.2019 18:24|

Жируют в то время когда пенсионерам жить не на что!Хоть бы не пиарились,не хвалились!Пир во время чумы

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