24.11.2019 | 17:26

Продюсер, его супруга певица Валерия и дети отдыхают во Франции. Артистка поделилась с поклонниками роликом, на котором она и Иосиф Пригожин ужинают в ресторане.

Первые за долгое время выходные звездная пара провела во Франции. Иосиф Пригожин так устал от работы, что заснул прямо за столом.

На кадрах, которые Валерия разместила в своем микроблоге в "Инстаграм", продюсер дремлет, прижавшись щекой к руке. В этот момент исполнительница разглядывает блюда и необычный чай, которые им принесли. Иосиф Пригожин открыл глаза, когда официант принес десерт.

"С добрым утром", – пошутила Валерия. "Первые выходные за два месяца, решили провести их в Провансе с детьми. За ужином Йося заснул, не дождавшись десерта, который входил в дегустационное меню. Может, не надо было будить?" – написала жена Иосифа Пригожина.

Подписчики живо отреагировали на публикацию. Семейные кадры с Иосифом Пригожиным растрогали большинство из них. "Не трогайте Йосю. Устал и видит сны", "Бедный, я думала, он вообще не спит, всегда на связи", "Лера, заездили Йосика, бедненький", "Такой милый, сонный Йося", "Ну конечно, не спал человек два месяца… Какой тут десерт…", "Милота", – высказались фолловеры.

Как известно, Иосиф Пригожин повсюду сопровождает свою супругу Валерию. Его рабочий график расписан по минутам. Выходных у продюсера почти не бывает. Кроме того, он старается не отставать от жены, которая прекрасно выглядит и тоже тренируется в спортзале.