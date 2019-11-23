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Полезное | Седокова анонсировала песню и собрала миллион просмотров

23.11.2019|11:22
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Певица Анна Седокова всегда старается быть максимально честной со своими фанатами. Новые откровения знаменитости вызвали настоящий ажиотаж у аудитории.

Не секрет, что довольно часто звезды отечественного и зарубежного шоу-бизнеса вкладывают в свое творчество элементы личной биографии. Вот и Седокова через свои песни решила рассказать поклонникам о жизненных перипетиях, встретившихся ей на пути. Мама троих ребятишек выпустила свой новый альбом.

Знаменательным событием певица поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Она выложила короткий отрывок из новой песни "Игристое, Детка". По словам Седоковой, в этом музыкальном цикле она расскажет о своей истории любви.

"Я начинаю рассказывать свои истории в музыке. "Игристое, детка" о сумасшедшей любви: тебе ничего не нужно, кроме него. Это о свободе духа и свободе принятия решений. Такая ситуация знакома каждой девчонке, когда ты наряжаешься, надеваешь свое самое красивое платье, делаешь мейк, выпиваешь бокал шампанского, выходишь с девочками тусоваться, и вдруг приходит долгожданная смс-ка от него, и ты понимаешь, что тебе ничего не нужно" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.), – подписала свою публикацию Анна.

В свою очередь поклонники, так долго ждавшие новое творчество знаменитости, пришли в экстаз. За девять часов короткий ролик посмотрели более одного миллиона раз, а уж сколько комплиментов отправилось в адрес певицы – не счесть. Подписчики Седоковой отметили, что трек получился действительно очень трогательным и "цепляющим".

Источник — dni.ru
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