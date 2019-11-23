23.11.2019 | 22:01

Популярная певица и просто очень красивая женщина Вера Брежнева переживает сейчас не самые лучшие времена.

На днях 37-летняя артистка была вынуждена обратиться к медикам. Всему виной осенний авитаминоз. "Капельница витаминная, для профилактики и поддержания. Ноябрь, он такой", – написала Брежнева на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Некоторые журналисты высказали мысль, что Вера лукавит. Мол, не какой это не витаминный коктейль, а средство для омоложения. В последнее время об отношениях между Брежневой и Меладзе не говорит только ленивый.

В прессе уже давно муссируются слухи, что муж артистки продюсер Константин Меладзе увлекся другой женщиной. Позже даже писали том, что Вера на какое-то время рассталась с супругом. Журналисты "в лоб" спросили певицу о разводе, а та резко ответила: "Вас это так волнует?"

А сегодня Брежневу обсуждают уже по другому поводу, но снова со знаком минус для нее. В интернете появилась запись новой песни "Пой и танцуй", которую исполняет Вера. Но поклонники и многие специалисты усомнились, что голос принадлежит именно ей.

"Если бы не написали, что Вера, так бы и не узнал" (пунктуация и орфография здесь и далее сохранены - прим. редакции), "Песня хорошая, но что у Веры с голосом, трудно узнать, а в некоторых местах ощущение, что она простужена", "Это голос Веры?????", "Вообще на верин голос не похоже".

Действительно, узнать голос Брежневой очень сложно, практически невозможно. Есть стойкое ощущение, что трек исполняет одна из бэк-вокалисток певицы.