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Полезное | «Чучело!»: поклонники не приняли юного и лысого Преснякова

23.11.2019|22:30
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Никите Преснякову, старшему внуку Аллы Пугачевой, идет 29-й год. Он успешный музыкант, актер кино и телевидения. На его страницу в социальной сети "Инстаграм" подписаны 397 тысяч человек. Каково же было их изумление, когда артист предстал перед ними лысым...

На архивном фото, которое у себя на странице разместил Никита, любимого внука Примадонны трудно узнать. Снято оно было 15 лет назад, когда Пресняков взял в руки машинку для стрижки и побрил голову. "И такое бывало", – лаконично пояснил он.

"Бритни", – уверены одни пользователи, имея в виду певицу Бритни Спирс. "Джей Бой из "Королей Догтауна" – считают другие поклонники. "Чучело", – обзывают певца третьи.

"Как родители допустили такую самостоятельность?" – задают риторический вопрос фанаты и считают, что певец в 13 лет без волос резко подурнел. Равнодушным кадр точно не оставил никого! Снимок обсуждают, ругают, умиляются...

Напомним, что летом 2017 года состоялась роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте.

По неофициальным данным стоимость грандиозного торжества в честь молодых составила 25 миллионов рублей, хотя Никита эту информацию опроверг. Теперь все поклонники пары ждут появления у Алены и Никиты детей.

Источник — dni.ru
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