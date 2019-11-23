23.11.2019 | 09:59

Вокруг имени артиста Дмитрия Марьянова не утихают страсти. Наследник знаменитости требует компенсацию за моральный ущерб от потери отца.

Сын актера Дмитрия Марьянова Даниил добивается от владелицы реабилитационного центра "Феникс" 30 миллионов рублей. Молодой человек обратился с иском в суд. 26 ноября состоится первое заседание. Слушание пройдет в подмосковной Лобне.

Отметим, что ответчица, Оксана Богданова, с претензиями сына Дмитрия Марьянова не согласна. Она намекнула, что Даниил не был сильно привязан к отцу, мол, родственникам от артиста нужны были только деньги.

"За десять лет моей практики не было такого случая, когда бы родственники не стремились навестить человека, который проходил у меня реабилитацию. (…) За девять дней этот несчастный, всеми брошенный человек так никого из близких и родных не увидел. У Димы был обреченный взгляд, он, наверное, понял, что нужен окружению только здоровый", – цитирует Богданову Sobesednik.ru.

Оксана Богданова подчеркнула, что за все время пребывания в реабилитационном центре Дмитрий Марьянов ни разу не общался с сыном. Артист говорил по телефону только с женой, Ксенией Бик.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в подмосковном реабилитационном центре "Феникс". В клинике звезда лечилась от алкоголизма. Согласно экспертному заключению, знаменитость умерла от массивной кровопотери, которая возникла из-за сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены. Перед кончиной Дмитрий Марьянов страшно мучался, так как помощь ему не оказали своевременно. В отношении владелицы "Феникса" Оксаны Богдановой завели уголовное дело.