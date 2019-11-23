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Полезное | Басков и Крутой выясняя отношения катались по полу

23.11.2019|21:52
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"Золотой голос России" Николай Басков и композитор Игорь Крутой подрались. Судя по всему, музыкант заснял компромат на певца.

В Сети появился ролик. В кадре за столом сидят российские знаменитости. Певица Жасмин, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Сергей Лазарев и Игорь Крутой внимательно слушают Николая Баскова.

"Ну, это все, Господи", – говорит "натуральный блондин", а после этого замечает, что его снимают. "Игорь, ну ты нормальный вообще?" – обращается Басков к направившему на него камеру Крутому.

Певец попытался отобрать телефон у композитора. Стало ясно, что за смартфон идет борьба, слышатся крики испуганных артисток.

Когда Крутой и Басков оказываются на кафельном полу, снимать их начинает уже Сергей Лазарев. "Да я тебе новый подарю, новый подарю!" – вопит Николай, вырываясь из цепких рук Игоря Яковлевича. Возможно в драке "натуральный блондин" разбил телефон музыканта.

"Уйди отсюда, еще один...!" – встает Николай Басков и бросается на "папарацци" Сергея Лазарева. За кадром хохочут свидетели происшествия.

Отметим, ролик опубликовал в Сети сам Игорь Крутой. Композитор выложил его в личном "Инстаграм". "Хотите увидеть, с чего начиналась и чем закончилась минская "потасовка"?"– заинтриговал он народ. Такими же кадрами поделился и Сергей Лазарев с подписью и хештегом "дружба в шоу-бизнесе": "Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске. Шок!".

Источник — dni.ru
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