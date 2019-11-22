22.11.2019 | 08:38

У 55-летней Натальи Ветлицкой подрастает единственная дочь Ульяна. Звезда признается, что очень любит наследницу, однако материнство не сделало ее жизнь лучше.

Ульяна появилась на свет, когда Наталье было уже 40 лет. Рожала российская звезда во Франции. После Ветлицкая и ее малышка переехали в Испанию. Артистка хотела, чтобы ее единственная наследница выросла в другом менталитете. О том, кто является отцом девочки, певица не говорит.

Наталья Ветлицкая не скрывает, что появление ребенка не сделало ее счастливее. Теперь артистка постоянно чувствует тревогу.

"Может быть я не такая как все женщины, может быть я неправильная. Я детей не хотела. Мне казалось, что это дикая ответственность и это адски обременительно. Дети – это жесть, конечно, просто это испытание такое конкретное. Но после рождения вся твоя жизнь меняется, ты уже себе не принадлежишь, ты сходишь с ума, ты боишься каждую секунду, не дай Бог с ней что-то случится. Но мне рождение ребенка счастья не принесло", – сказала Наталья Ветлицкая на съемках ток-шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".

Добавим, что артистка не хочет публичности для Ульяны. Звезда только один раз опубликовала фото дочери в соцсетях. Девушка похожа на свою знаменитую родительницу. Наталья Ветлицкая говорила, что в школе Ульяну травят из-за известной фамилии.