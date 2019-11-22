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Полезное | «Под мои глаза»: Гузеева получила в подарок трусы

22.11.2019|19:44
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Звездам шоу "Давай поженимся!" сделали необычный сюрприз. Телеведущие Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Василиса Володина получили презент от гостя.

В личном "Инстаграм" Сябитова опубликовала фрагмент шоу "Давай поженимся!". "Мы любим не только поесть на программе, но и получать оригинальные подарки", – подписала ролик Роза.

В кадре участник очередного выпуска телепередачи вручает ведущим маленькие пакетики. Как оказалось, импозантный мужчина подарил теледивам трусики.

Розе Сябитовой достались красные, украшенные черным кружевом. Василисе Володиной – ярко-розовые из гипюра.

"Извините, мы должны показать, чтобы знали, а то скажут, что мы взятки берем на работе. Между прочим, я очень люблю этот цвет", - прокомментировала сюрприз Василиса.

Телеведущая Лариса Гузеева подарком тоже осталась довольна. "Трусы к глазам. То есть под мои глаза", – сказала теледива, а после этого бесстыже продемонстрировала ярко-синее исподнее.

В комментариях к публикации Роза Сябитова рассказала, что в комплект к элементу нижнего белья входило еще и мыло. Более того, трусики всем ведущим оказались впору – безразмерная модель. "Трусы из синтетики", - добавила звезда шоу "Давай поженимся!".

Источник — dni.ru
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