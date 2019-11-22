22.11.2019 | 16:16

Телеведущая Елена Малышева раскрыла первые признаки страшного заболевания – опухоли мозга. Стоит отметить, что именно такой диагноз ставили Жанне Фриске и такой же приговор врачи вынесли Анастасии Заворотнюк.

Обычно, онкологию диагностируют на последних стадиях, из-за того, что начальные симптомы кажутся незначительными. Крайне редко врачи могут заметить рак на ранних стадиях, когда еще есть все шансы избавиться от него. Малышева рассказала, какие симптомы могут указывать на то, что человек болен раком мозга.

"О наличии опухоли головного мозга могут сигнализировать видимые изменения в носогубных складках при сдавливании мозга", – цитирует врача-терапевта URA. Кроме того, в раннюю симптоматику также входят речевые изменения и отказ организма выполнять обычные присущие ему функции.

Ранее, как сообщали СМИ, именно такое смертельно опасное заболевание было диагностировано у Жанны Фриске. Знаменитая певица скончалась 15 июня 2015 года, на тот момент ей было 40 лет.

Кроме того, такой же диагноз был поставлен летом этого года актрисе Анастасии Заворотнюк. Сейчас звезда "Моей прекрасной няни" активно лечится от онкологии. Долгое время ее родные хранили молчание и никак не давали знать, что же на самом деле происходит со знаменитостью. Однако не так давно они сообщили, что Анастасия проходит курс лечения и медленно, но верно идет на поправку.