22.11.2019 | 08:54

Юморист Максим Галкин похвастался талантами детей. Шестилетние двойняшки Лиза и Гарри чудесно плавают.

В личном "Инстаграм" супруг Аллы Пугачевой опубликовал свежее видео. В кадре дочь знаменитостей Лиза плещется в прозрачном бассейне в маске и ластах.

Девочка с легкостью проплывает через кольцо, установленное на дне, а после с удовольствием позирует на камеру. "Сирена, Сирена, Сирена, / Я – море, и волны, и пена, / Сирена, Сирена, Сирена, / Я – сила та, что от земли / Вдаль отправляет корабли", – звучит голос Аллы Борисовны на фоне.

В конце ролика появляется сын Пугачевой и Галкина, Гарри. Мальчик показывает, что не уступает в умении плавать сестре. Ребенку удается проплыть сразу через два установленных на расстоянии друг от друга кольца.

"Дети-амфибии. Мама поет, дети плывут, папа снимает", – подписал видеозапись довольный Максим Галкин.

"Каждый дополняет друг друга – это и есть Семья (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Завораживающе", "Русалочка", "Чудо! Лизочка! Артистка и на суше и под водой ! Умничка!", "Очень круто плавает,Ихтиандр позавидует", "Лиза круто плавает, АБ круто поет, а Максим круто снимает!", "Вауууу. Золотая рыбка. Детки загляденье", – отреагировали на видеозапись пораженные подписчики Максима Галкина.