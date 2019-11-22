22.11.2019 | 12:01

Школьник "раскатал" певца в ютуб-шоу "1-11" Иды Галич. Дима Билан устроил мальчишке допрос с пристрастием.

Ведущая устроила нешуточные интеллектуальные состязания. По правилам проекта, в нем соревнуются взрослые с детьми, отвечая на вопросы из школьной программы с первого по 11-й класс.

Первым оппонентом Димы Билана стал первоклассник Мирон. Галич спросила, сильно ли певец отличается от "дяденьки с экрана". "Дяденька в телевизоре лучше", - честно ответил мальчик.

Такой поворот, видимо, обидел Диму Билана, и он устроил ребенку допрос. "А в каком смысле лучше? Старее? Скромнее? Веселее? По телевизору прыгает лучше? Или в телевизоре он поет в микрофон, а тут просто сидит? Хочется разобраться в этом!" – пристал артист к школьнику.

Ведущая подсказала первоклашке, что он не обязан отвечать знаменитости на эти вопросы. Но смелый ребенок заявил, как на духу, что "дядя в телевизоре" выглядит моложе. Это совсем выбило Диму Билана из колеи, и он не смог ответить на элементарный вопрос из программы первого класса.

По заданию нужно было определить, в каких фигурах на рисунке располагается звездочка. Певец перечислил все, включая пустой квадрат. А вот Мирон успешно справился с заданием. "Билана раскатал первоклассник!" – подытожила Галич. Дима Билан в целом проиграл битву со школьниками со счетом 6:5 в пользу детей.