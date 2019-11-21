21.11.2019 | 15:06

От первого брака у Никиты Джигурды есть сын Владимир и внук Даниил. От второй (гражданской) жены у него родились сыновья Артемий-Добровлад и Илья-Максимилиан. В браке с Мариной Анисиной на свет появились сын Мик-Анжель-Кристи и дочь Эва-Влада. Судя по всему, на этом эпатажный актер решил остановиться.

Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Дмитрий Маликов – всем им рожали суррогатные матери. "Для молодежи, у которой есть какие-то проблемы, существует и другой прогрессивный метод продолжения рода – ЭКО", – уверяет звезда "Голоса" Анастасия Спиридонова. Но подобные способы чужды Никите Джигурде.

"Мне 58 лет, богине Анисиной – 44, поэтому в теории мы могли бы еще раз попытаться стать родителями, хотя бы при помощи ЭКО, – рассказал "Дни.ру" Джигурда. – Но Марина категорически против. Просто мы очень боимся страшной судьбы Жанны Фриске и Насти Заворотнюк (говорят, ЭКО спровоцировало у обеих рост опухоли мозга. – Прим. ред.). Марина на все мои предложения попробовать отвечает: "Пожалей меня!"

Напомним, 17 мая 2017 года Анисина заявила, что беременна в третий раз. Но тогда случился выкидыш. А новые попытки, видимо, уже не будут предприниматься.

Сегодня Анисина и Джигурда в разводе, но это, по словам Никиты Борисовича, ничего не меняет. "У нас свободные отношения, мы живем на две страны. Я всегда говорю Марине, что, если она встретит хорошего человека и полюбит его, я буду только рад, – уверяет Джигурда. – Сам же не позволяю себе никаких вольностей. Для меня Марина всегда будет богиней, матерью моих детей. И, надеюсь, мы вскоре опять будем мужем и женой по документам".