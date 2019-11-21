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Полезное | Похудевший на 100 кг и перенесший пластику Семчев подорвал здоровье

21.11.2019|09:54
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50-летний актер Александр Семчев скинул сто килограммов за короткий промежуток времени. Изменившийся до неузнаваемости артист появился в студии "Пусть говорят" на Первом канале.

В начале ноября в СМИ появилась информация о госпитализации Александра Семчева. Сообщалось, что актера забрала скорая. У знаменитости упало давление, а также случился сердечный приступ. Между тем в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят" Семчев опроверг эту информацию, заявив, что в больнице не был.

Александр рассказал, что сбросил сто лишних килограммов и сделал круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от провисшей кожи. Теряла вес звезда кино без помощи специалистов.

"Я худел по одному дневнику, который нашел в Интернете. Я мысленно делил тарелку на три части. С докторами я не советовался, анализов никаких не сдавал, – заявил Александр Семчев.

Артист не стал скрывать, что после такого экстремального похудения чувствует себя неважно. Здоровье пошатнулось.

"Откровенно должен признаться, начались проблемки. Меня это настораживает. Вдруг появляется головокружение, а потому периодически дурнота начинается. Удивительно, но начало понижаться давление", – сказал герой сегодняшнего выпуска "Пусть говорят".

Александр Семчев поведал также, что его карьера пошла в гору. В родном МХТ им. Чехова актеру ролей пока не дают, однако в кино снимают с удовольствием.

"Хвастать не буду. В театре я жду предложений, а в отношении кинематографа все случилось. Дальше, надеюсь, что будет больше. Пока я снимаюсь в трех проектах одновременно. И все это разные люди", – рассказал Александр Семчев в эфире "Пусть говорят".

Источник — dni.ru
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