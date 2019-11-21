21.11.2019 | 16:05

Модный эксперт Александр Васильев по праву считается иконой стиля. Кому еще раздавать советы и критиковать звезд российского шоу-бизнеса. В этот раз под прицел попала ведущая Юлия Меньшова.

По мнению историка моды, зачастую актрисе удается удачно подобрать вещи по цвету. Тем не менее он считает, что Юлии не хватает женственности и легкости.

"Ей не нужно в корне менять выбранное направление, но если она его немного скорректирует, то только выиграет от этого. Юля должна выглядеть более хрупкой, нежной и женственной", – заявил театральный художник.

Александр настоятельно рекомендует артистке прибегать к советам матери. У Веры Валентиновны значительно больше вкуса и опыта в этом вопросе.

Васильев утверждает, что Юлии просто необходимо облечь ее динамичный имидж в более изящную форму. Для этого стоит внимательнее следить за выбором декольте и украшений.

"Это позволит Юле всегда выглядеть прекрасно – не на 100, а на 200%", – отметил модельер.

В целом эксперт считает Меньшову очень привлекательной женщиной с прекрасной фигурой. Главное – научиться правильно подчеркивать достоинства.