Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|21 ноя 2019|17:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-5oC
-4oC
Завтра | Ясно |
  72.00  |  $  63.89

Полезное | «Не хватает женственности и легкости»: Васильев разнес Юлию Меньшову

21.11.2019|16:05
Печать

Модный эксперт Александр Васильев по праву считается иконой стиля. Кому еще раздавать советы и критиковать звезд российского шоу-бизнеса. В этот раз под прицел попала ведущая Юлия Меньшова.

По мнению историка моды, зачастую актрисе удается удачно подобрать вещи по цвету. Тем не менее он считает, что Юлии не хватает женственности и легкости.

"Ей не нужно в корне менять выбранное направление, но если она его немного скорректирует, то только выиграет от этого. Юля должна выглядеть более хрупкой, нежной и женственной", – заявил театральный художник.

Александр настоятельно рекомендует артистке прибегать к советам матери. У Веры Валентиновны значительно больше вкуса и опыта в этом вопросе.

Васильев утверждает, что Юлии просто необходимо облечь ее динамичный имидж в более изящную форму. Для этого стоит внимательнее следить за выбором декольте и украшений.

"Это позволит Юле всегда выглядеть прекрасно – не на 100, а на 200%", – отметил модельер.

В целом эксперт считает Меньшову очень привлекательной женщиной с прекрасной фигурой. Главное – научиться правильно подчеркивать достоинства.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!