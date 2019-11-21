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Полезное | «Давно не звонил и не просил денег»: Малинин о судьбе зажигающего по ночам сына

21.11.2019|08:49
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С 1983-го по 1986-й Александр Выгузов, как в ту пор звали Александра Малинина, работал в группе Стаса Намина "Цветы". Поэтому не спеть на полувековом юбилее прославленного коллектива в Кремле он просто не мог. После выступления с певцом встретился корреспондент "Дни.ру"

У Александра Малинина есть родные и приемные дети от трех жен. Старший – рожденный в первом браке Никита Малинин – победил в "Фабрике звезд-3", подавал большие надежды, а потом словно пропал с эстрадного небосклона.

"Нет, он продолжает заниматься музыкой, правда, работает в основном в ночных клубах, где выходит на сцену в 3-4 утра, играет там танцевальную музыку, зажигает там по ночам, – рассказал "Дни.ру" Александр Малинин. – Человек выбрал себе такой жанр. Но я поражен, что в это время суток люди танцуют где-то".

Судя по всему, музыка неплохо кормит Никиту. "Он мне давно не звонил, давно не просил денег, значит, с финансами все в порядке, – уверяет Малинин-старший. – Правда, иногда просил у меня совета – как взять верхнюю ноту "ля" например (улыбается).

Что же касается младшего наследника, то тот нашел себя в живописи. "Фролушка учится в художественном училище при академии художеств, пишет картины, снимает кино, – рассказал Александр. – Думаю, что все-таки будет работать в сфере киноиндустрии. Хотя рисование (а пишет он всегда в стиле абстрактного экспрессионизма) ему приносит уже доход".

А дочь Устинья (ей скоро 19 лет) в начале декабря едет в Лондон, где будет поступать в Royal college of music. "Это лучшая консерватория в мире, – уверен Малинин. – 1200 человек на место. Надеюсь, она не только выдержит экзамен, но и получит грант на бесплатное обучение, поскольку очень талантлива". Если же вдруг найдутся более одаренные абитуриенты, то тогда за учебу дочери певцу придется ежегодно выкладывать по 20 тысяч долларов ( 1 миллион 279 тысяч рублей по курсу ЦБ на сегодня).

Источник — dni.ru
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