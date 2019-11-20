20.11.2019 | 09:23

Жанну Агузарову долго не было ни видно, ни слышно. Кто-то уверял, что певица-де улетела к своим на Марс. Другие же считали, что земляне упекли ее в психушку. Но все это оказалось только слухами. Самая эпатажная певица России приземлилась в Кремлевском дворце, чтобы выступить на юбилейном концерте группы Стаса Намина "Цветы". Корреспондент "Дни.ру" полюбовался на Жанну.

57-летнюю звезду трудно узнать. Скулы, губы, глаза – все стало неузнаваемым. Возможно, так сказывается отсутствие на родном для звезды Марсе земного притяжения. Эти предположения становятся сильнее от вида странно поредевших бровей Агузаровой и таинственных татуировок на черепе. Корреспондент "Дни.ру" попытался разглядеть таинственные письмена, надеясь, что это внеземные существа таким оригинальным способом передали нам весточку.

Впрочем, тем, кто считает марсианское происхождение Агузаровой галлюциногенным бредом, предпочитая считать ее городской сумасшедшей, тоже встревожены видом певицы. И шептались, что-де она живет затворницей, никуда не выходит, а продукты ей доставляют прямо на дом. Поэтому стоило ей оказаться в людном месте, как сразу потерялась. Вместо гримерки пошла в уличном скафандре... костюме, в смысле, прямиком на сцену.

Впереди на селфи-палке она несла телефон аки Прометей – огонь. Хотя, возможно, это навигатор ей показывал маршрут: галактическая нить Персея-Пегаса, комплекс сверхскоплений Рыб-Кита, местная группа галактик, галактика Млечный Путь, рукав Ориона, солнечная система, Земля, Россия, Москва, Кремль.

Журналисты любезно предложили гостье указать дорогу. "А проводите меня!" – согласилась артистка. Больше она в этот вечер с прессой не общалась.

Интересно, что ее гримерка была напротив гримерки Аллы Пугачевой. Они даже перекинулись парой слов, а в финале концерта пели вместе "Счастье мы желаем вам". Хотя долгое время общественность считала, что Примадонна в свое время задвинула Жанну Агузарову и перекрыла ей кислород. Оказалось – сплетни.

К радости поклонников, которые готовы прощать Жанне любые странности за ее роскошный голос, скоро она появится на нескольких новогодних съемках. "Она слишком гениальна, чтобы мелькать постоянно, для нее, как большого бриллианта, слишком трудно найти подходящую оправу", – пояснил Сергей Мазаев.