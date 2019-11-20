20.11.2019 | 16:46

27-летний сын Елены Яковлевой прославился благодаря необычной внешности. Однако Денис Шальных принял радикальное решение – избавиться от татуировок на лице.

27-летний Денис Шальных обратился в одну из столичных клиник, где рисунки с его лица будут убирать при помощи лазера. Процедура пройдет в несколько сеансов и будет стоить порядка 150 тысяч рублей. Впрочем, сыну Елены Яковлевой сделали скидку – совладелец фирмы оказался большим поклонником артистки.

На консультации Шальных пояснил, что решил удалить татуировки с лица, потому что они мешают в жизни и работе. "Процедура довольно болезненная, но быстрая. Денис стойко перенес первый сеанс и скоро привыкнет к боли, так как полностью чистое лицо у него будет только года через три. Нам предстоит много работы, но это того стоит. Никаких шрамов не останется", – рассказала врач.

В распоряжении журналистов издания StarHit оказалась запись, сделанная во время манипуляций. На ней видно, как Шальных лежит в специальных очках, а по его лбу "бегает" красная точка лазера, закрашивающая один из рисунков. "Было неприятно. Это не та боль, которая мне нравится. Утешает только то, что быстро. Не могу сравнить эту боль с какими-то другими ощущениями", – поделился впечатлениями молодой человек.

Денис Шальных признался, что ожидал менее болезненной процедуры. За шесть минут ему удалили две татуировки, и впереди еще много работы. "По десятибалльной шкале боль была на уровне семи. Тут прямо всего сжимало", – сообщил сын популярной актрисы Елены Яковлевой.