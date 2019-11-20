20.11.2019 | 17:51

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин в браке уже 16 лет. До него у артистка уже была замужем, вот только отношения с экс-супругом складывались далеко не так гладко.

По словам нынешнего мужа исполнительницы, бывший избранник композитор Александр Шульгин жестоко избивал ее. Однажды он даже выбил ей челюсть. Причем случилось это накануне фестиваля "Песня года" в 1994 году. Поэтому звезде пришлось выступать покалеченной.

"Если вы посмотрите "Песню года – 94", она там одной стороной поет, потому что там у нее была выбита челюсть, чуть ли не нос сломан и черного цвета она была", – поведал Пригожин.

Также продюсер рассказал, как его жена не могла покинуть свой номер на Майорке. Это видели все артисты и музыканты, приехавшие вместе с ней. "То есть он ее просто убивал", – заявил муж знаменитости.

К слову, Иосиф Игоревич отметил, что коллеги Валерии неоднократно были свидетелями жестокого обращения с певицей. При этом никто из них не защитил ее и не оказал помощи. Хотя она неоднократно за ней обращалась к коллегам по цеху.

Напомним, Шульгин при разводе лишил экс-возлюбленную денег и жилья. Ей едва ли удалось отвоевать собственных детей. В результате Валерии пришлось уехать к родителям в город Аткарск.

"Представляете, квартира 60 метров, там шесть человек, как в общаге! При этом она заработала 25-30 миллионов долларов!", – открыл шокирующие подробности Пригожин.