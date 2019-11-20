20.11.2019 | 15:32

В одном из выпусков шоу "Голос" произошел неожиданный инцидент. Полина Гагарина, которая входит в состав жюри, публично разрыдалась.

Исполнительница узнала Дмитрия Клинаева на проекте "Голос" буквально с первых секунд. Полиной моментально завладела скорбь, ведь она была близко знакома с его сыном Егором.

"И меня растоптало… Не смогла ничего с собой поделать. Мне хотелось искренне поддержать его", – призналась певица корреспонденту Teleprogramma.pro.

Она знала актера, когда тот был еще совсем маленьким мальчиком. По словам Гагариной, он был частью их музыкальной компании до того, как стал интересоваться кино. Полина отметила, что запомнила Егора не как актера, а как увлекающегося музыкой юношу.

Известие о смерти парня поразило члена жюри шоу "Голос" до глубины души. Эту трагическую новость Гагарина приняла близко к сердцу. По словам знаменитости, спустя два года она продолжает скорбеть.

Напомним, что Егор Клинаев скончался 27 сентября 2017 года. Ему было 18 лет. Актер стал жертвой ДТП.