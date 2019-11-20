20.11.2019 | 17:13

52-летний артист Филипп Киркоров до сих пор пользуется бешеной популярностью у противоположного пола. Одной из его преданных поклонниц является богатая женщина из Объединенных Арабских Эмиратов.

Недавно щедрая фанатка подарила своему идолу эксклюзивный парфюм стоимостью в десять тысяч евро. К слову, за эту сумму можно купить хороший автомобиль.

Сам флакон был сделан из золота в 24 карата. И даже коробка была необычайной красоты.

"И пахли духи Шахерезадой: табак, корица, смеси специи", – рассказала знакомая с ситуацией диджей и телеведущая Катя Гусева.

Журналист программы "PROНовости" на Муз-ТВ. задал ей вопрос, действительно ли духи стоили таких космических денег. "Ну, а что поделать? Любовь!", – ответила звезда.

К слову, Филипп Бедросович – настоящий парфюмер. У него целая коллекция самых разнообразных запахов.В числе самых любимых – нотки молока.

"Люблю, чтобы было много-много-много духов, чтобы пахло отовсюду! Ничего, пусть терпят", – заявил Король эстрады.

Оказалось, что загадочная обожательница балует исполнителя на протяжении двух лет. Она регулярно преподносит ему дорогие сюрпризы.