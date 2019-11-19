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Полезное | Юрий Соломин экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии

19.11.2019|09:40
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Актера и режиссера Юрия Соломина госпитализировали с подозрением на пневмонию. Официальных комментариев от его родных пока не поступало.

Как передает телеканал "360", у Соломина в течение нескольких дней держалась высокая температура. Когда ему стало совсем нехорошо, он вызвал скорую помощь. Осмотревшие его врачи решили, что 84-летнего актера необходимо доставить в больницу.

Соломин до последнего не обращал внимания на самочувствие. Состояние здоровья знаменитого артиста оценивается как тяжелое, добавляет "Пятый канал".

Напомним, Юрий Соломин - советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, театральный педагог. Художественный руководитель Государственного академического Малого театра России. Народный артист СССР.

Он исполнил главные роли во многих известных картинах, в том числе в оскароносном фильме «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «Блокада», «Летучая мышь» и «ТАСС уполномочен заявить…». Однако любимыми киноролями называет Штубе в фильме Алексея Салтыкова «И был вечер, и было утро» и Геттеля в «Сильных духом» Виктора Георгиева.

Источник — dni.ru
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