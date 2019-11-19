19.11.2019 | 14:38

Появились данные о том, что Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская расстались. Говорят, инициатором разрыва отношений стал певец.

Сенсационное известие о том, что роман Прохора Шаляпина и Виталины Цымбалюк-Романовской подошел к концу, прозвучало в шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Новый выпуск, где подробно обсудят, почему распалась одна из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса, покажет 19 ноября Первый канал. Впрочем, кое-что уже известно. "Вокруг ТВ" утверждает, что инициатором расставания стал Шаляпин.

Возможно, поводом для такого решения стало известие о том, что у певца родился сын. Во всяком случае, так утверждает Татьяна Гудзева, с которой артист закрутил роман два года назад.

Отношения развивались так стремительно, что менее чем через год пара объявила о помолвке. Они демонстрировали в соцсетях идиллию и даже познакомили родителей. Однако потом Прохор узнал, что любимой не 27 лет, а 40, и у нее есть 14-летняя дочь. В итоге Шаляпин и Гудзева расстались.

Татьяна объявилась несколько месяцев назад. Она заявила, что родила от Прохора сына, которого назвала Федором. Якобы артист изменял Виталине Цымбалюк-Романовской. Певец не поверил в отцовство и решил сделать ДНК-тест. В рамках шоу было проведено генетическое исследование. Оказалось, что Федор является сыном артиста. Однако верить этим результатам Прохор Шаляпин отказался.